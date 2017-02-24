05.07.2017 17:12



4 липня представники відповідача у справі захопили будівлю Саксаганського районного суду міста Кривий Ріг. За фактами прояву неповаги до суду на двох осіб складено протоколи про адміністративне правопорушення.

Як повідомляє прес-служба судової влади, про це розповів сьогодні голова суду Олексій Євтушенко, передає «Закон і Бізнес».

За його словами, суддя Назар Гринь розглядав справу за скаргою Меркулової О.А. на постанову про закриття кримінального провадження, яке на думку представників як позивача, так і громадськості мало суспільний резонанс.

У процесі розгляду справи, близько 15.30, Меркулова О.А. заявила клопотання про допуск до участі у справі її представників. Клопотання було розглянуто суддею в нарадчій кімнаті, після виходу з якої суддя не зміг оголосити зміст ухвали через зухвалу поведінку, підвищення голосу, створення шуму в залі суду та крики представників позивача, які позиціонували себе громадськими активістами.

Суддя був змушений оголосити перерву в засіданні, однак, громадяни категорично відмовилися залишити залу судового засідання, оскільки вважали, що суддя зобов’язаний продовжити розгляд.

Як наслідок, станом на 22:35 хвилин громадяни відмовилися залишати залу судового засідання, здійснивши у такий спосіб захоплення будівлі суду.

Коментуючи події четвертого липня, голова суду О. Євтушенко зазначив, що на громадян Петуніна Р.Б. та Меркулову О.А. складено протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185-3 КУпАП за фактами прояву неповаги до суду.

Разом з тим, керівництво суду вважає за необхідне попередити, що за подібні порушення українське законодавство передбачає цілком конкретні покарання, які реалізовуються через постановлення рішення про видалення будь-кого із зали засідання та притягнення до відповідальності.

Закон і Бізнес