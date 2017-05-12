05.07.2017 17:56



До Дня Конституції Верховний Суд України відзначив провідних фахівців галузі права. Почесною грамотою ВСУ були нагороджені 7 вітчизняних юристів.

Відзначено правників, які беруть безпосередню активну участь і спрямовують свою діяльність в напрямі реформування та вдосконалення судової системи та входять до Науково-консультаційної ради при ВСУ. Серед них — доктор юридичних наук, адвокат, почесний президент юридичної компанії «Jurimex» Данило Гетманцев.

Шлях України до Європи лежить насамперед через реформування існуючої законодавчої і судової систем України, розробку більш досконалого судоустрою і судочинства держави, яка відбувається за активної участі провідних українських юристів.