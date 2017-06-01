05.07.2017 16:22



В Асоціації адвокатів України створено новий комітет з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів. Його завданням визначено розвиток та зміцнення ролі адвокатури для захисту бізнесу.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ААУ, презентував комітет на VI Всеукраїнському форумі ААУ з публічного права його голова - Олег Вдовичен.

Комітет має на меті об’єднання на одній платформі адвокатів для професійного розвитку та обміну досвідом, а також покращення рівня надання правової допомоги у сфері захисту бізнесу. Оскільки нестабільність законодавства, його постійне реформування, непомірний тиск та неправомірні дії з боку правоохоронців, контролюючих органів змушують адвокатів постійно слідкувати за змінами «правил гри» та бути на сторожі своїх клієнтів.

Не менш важливою метою комітету є сприяння підвищенню правової культури серед представників бізнес-середовища та популяризація ААУ як надійного помічника адвоката

Серед завдань комітету:

- Проведення круглих-столів, бізнес-сніданків, зустрічей та інших заходів для адвокатів та представників бізнесу;

- Обговорення та сприяння оперативного вирішення практичних проблемних питань захисту бізнесу;

- Налагодження ефективного діалогу та залучення до роботи Комітету представників державних органів та бізнесу;

- Вироблення правових пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері захисту бізнесу та участь у нормотворчій діяльності;

- Висвітлення проблемних питань захисту бізнесу у ділових та фахових виданнях України.

Закон і Бізнес