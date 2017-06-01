В Асоціації адвокатів України створено новий комітет з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів. Його завданням визначено розвиток та зміцнення ролі адвокатури для захисту бізнесу.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ААУ, презентував комітет на VI Всеукраїнському форумі ААУ з публічного права його голова - Олег Вдовичен.
Комітет має на меті об’єднання на одній платформі адвокатів для професійного розвитку та обміну досвідом, а також покращення рівня надання правової допомоги у сфері захисту бізнесу. Оскільки нестабільність законодавства, його постійне реформування, непомірний тиск та неправомірні дії з боку правоохоронців, контролюючих органів змушують адвокатів постійно слідкувати за змінами «правил гри» та бути на сторожі своїх клієнтів.
Не менш важливою метою комітету є сприяння підвищенню правової культури серед представників бізнес-середовища та популяризація ААУ як надійного помічника адвоката
Серед завдань комітету:
- Проведення круглих-столів, бізнес-сніданків, зустрічей та інших заходів для адвокатів та представників бізнесу;
- Обговорення та сприяння оперативного вирішення практичних проблемних питань захисту бізнесу;
- Налагодження ефективного діалогу та залучення до роботи Комітету представників державних органів та бізнесу;
- Вироблення правових пропозицій щодо удосконалення законодавства у сфері захисту бізнесу та участь у нормотворчій діяльності;
- Висвітлення проблемних питань захисту бізнесу у ділових та фахових виданнях України.
Комітет презентував його голова - Олег Вдовичен на VI Всеукраїнському форумі ААУ з публічного права.
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