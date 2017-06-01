Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Адвокати створили комітет захисту бізнесу

Комітет презентував його голова - Олег Вдовичен на VI Всеукраїнському форумі ААУ з публічного права.

Комітет презентував його голова - Олег Вдовичен на VI Всеукраїнському форумі ААУ з публічного права.

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