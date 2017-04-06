05.07.2017 13:29
218
Нотаріальна палата України підготувала методичні рекомендації щодо посвідчення договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в НПУ, інформаційно-методичний матеріал розроблено відділом методичного забезпечення та інформаційної роботи для практичної допомоги нотаріусам у застосуванні норм законодавства.
Для ознайомлення з матеріалом та завантаження файлу нотаріусам необхідно авторизуватися на сайті НПУ у розділі Нотаріальна платформа. Інструкцію з авторизації можна завантажити тут.
Матеріали за темою
Коментарі
© Закон і Бізнес. Мапа сайта
Створено в Студії Дмитра Бабича
До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!