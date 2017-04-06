05.07.2017 13:29



Нотаріальна палата України підготувала методичні рекомендації щодо посвідчення договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в НПУ, інформаційно-методичний матеріал розроблено відділом методичного забезпечення та інформаційної роботи для практичної допомоги нотаріусам у застосуванні норм законодавства.

Для ознайомлення з матеріалом та завантаження файлу нотаріусам необхідно авторизуватися на сайті НПУ у розділі Нотаріальна платформа. Інструкцію з авторизації можна завантажити тут.

Закон і Бізнес