Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Корупціонерам пропонують знімати судимість для перевиховання

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Коментарі

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оксана

А поцілувати забули? Куди? Самі знаєте!

05.07.2017 10:37 Відповісти