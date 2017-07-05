05.07.2017 10:28



У парламенті пропонують дозволити знімати судимість засудженим за корупційні, умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини з певними виключеннями. Мовляв, діюча норма — радянська, й не стимулює злочинців до виправлення.

Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу законопроект «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо наближення кримінального законодавства України до європейських стандартів в частині зняття судимості» (№5514).

Документом пропонується викласти ч. 2 ст.91 «Обчислення строків погашення судимості» КК в новій редакції. Й передбачити, що зняття судимості до закінчення строків, зазначених у ст.89 Кодексу, не допускається лише у випадках засудження за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини проти життя та здоров’я, статевої свободи та статевої недоторканості особи, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Сьогодні відповідна норма передбачає, що дострокове зняття судимості неможливе у випадках засудження за всі умисні тяжкі та особливо тяжкі, а також корупційні злочини. Автори проекту вважають, що строки зняття судимості: 6 років для тяжких злочинів і 8 - для особливо тяжких, нівелюють стимули засуджених до виправлення та зводять нанівець можливість захисту судами прав таких осіб, з урахуванням їх рис характеру, виправлення, умов та обставин в яких вони знаходяться, тощо.