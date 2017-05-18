05.07.2017 08:46



Участь у VІ Податковому форумі, який відбудеться 21 вересня у Києві, може бути корисною для широкого кола юристів, практика яких тим чи іншим чином пов’язана із податковим і митним правом та відповідними судовими спорами.

Форум почнеться о 9:00 у готелі Готель Radisson BLU (м. Київ, вул. Ярославів вал, 22). Його організовує Асоціація правників України, передає «Закон і Бізнес».

Серед доповідачів форуму: провідні юристи-практики, судді судів вищих інстанцій, народні депутати України та представники профільних міністерств та відомств.

Попередня програма складається з чотирьох сесій:

1. Останні податкові зміни, новели, Служба фінансових розслідувань.

2. Міжнародне податкове планування, трансфертне ціноутворення, BEPS.

3. Актуальні питання податкової практики.

4. Панельна дискусія з питань судової практики.

Заплановано також майстер-клас «Як виграти податковий спір за допомогою Ради бізнес-омбудсмена в Україні. Успішні стратегії та аналіз практичних кейсів».

Ознайомитись з детальною програмою та умовами участі можна тут.

Закон і Бізнес