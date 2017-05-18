05.07.2017 08:31



Сьогодні, 5 липня, комітет АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права проведе засідання для обговорення актуальних тем та останньої судової практики щодо питань, пов’язаних з іпотекою.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», обговорення почнеться о 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, конференц-зал БЦ «Іллінський», 1 поверх (вхід з вул. Іллінська).

Питання, заплановані до розгляду:

1. Реконструкція і поділ майна – чи є загроза іпотеці;

2. Поновлення запису про іпотеку – виклик основам функціонування реєстраційної системи прав на нерухомість;

3. Позовна давність і її вплив на припинення іпотеки;

4. Позасудове врегулювання: що відбувається із забезпеченим зобов’язанням;

5. Перехід права власності до іпотекодержателя в судовому порядку: про що нам говорить ВСУ;

6. Актуальні новели судової практики.

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Закон і Бізнес