Сьогодні, 5 липня, комітет АПУ з цивільного, сімейного та спадкового права проведе засідання для обговорення актуальних тем та останньої судової практики щодо питань, пов’язаних з іпотекою.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес», обговорення почнеться о 17:00 за адресою: м. Київ, вул. Іллінська, 8, конференц-зал БЦ «Іллінський», 1 поверх (вхід з вул. Іллінська).
Питання, заплановані до розгляду:
1. Реконструкція і поділ майна – чи є загроза іпотеці;
2. Поновлення запису про іпотеку – виклик основам функціонування реєстраційної системи прав на нерухомість;
3. Позовна давність і її вплив на припинення іпотеки;
4. Позасудове врегулювання: що відбувається із забезпеченим зобов’язанням;
5. Перехід права власності до іпотекодержателя в судовому порядку: про що нам говорить ВСУ;
6. Актуальні новели судової практики.
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