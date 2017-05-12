04.07.2017 17:59



16 липня група компаній HLB Ukraine святкуватиме своє 25-річчя. Серед запрошених – клієнти компанії та співробітники.

Група компаній HLB Ukraine, яка надає аудиторські, юридичні та експертно-оціночні послуги, є членом міжнародної аудиторської мережі HLB International, яка на ринку з 1969 р., налічує понад 20 тисяч співробітників у 140 країнах світу.

«Дорога в тисячу миль починається з першого кроку», — пригадує її засновник Валерій Бондар. Започаткували бізнес лише двоє працівників – керуючий партнер і бухгалтер. Через півтора року співробітників було уже п’ятеро, ще через 2 роки – 60, а у 2000 році персонал налічував вже 120 осіб.

«Засновуючи компанію на зорі незалежності держави, ми створювали фундамент для майбутнього успіху не лише свого бізнесу, але й усієї бухгалтерсько-аудиторської спільноти, яка з 2004 року щорічно святкує 16 липня як День бухгалтера», —зауважив В. Бондар.

Закон і Бізнес