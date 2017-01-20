04.07.2017 16:22



Через рік після появи інституту конституційної скарги, головною проблемою у КС Латвії вважають невідповідність більшості документів мінімальним вимогам: з 550 звернень прийнятними виявилися 201, а за ними відкрито лише 18 проваджень.

Про це ідеться у перекладі доповіді Венеціанської комісії «Конституційна скарга в Латвії: перший досвід і проблеми», передає «Закон і Бізнес».

У документі коротко проілюстровано, якою є модель латвійської конституційної скарги, і показані на деякі проблеми процесуального характеру, які пов'язані з порушенням та розглядом справ за конституційними скаргами.

З доповіддю можна ознайомитися тут.

ЇЇ було представлено Дзінтрою Педедзою (радник, Конституційний Суд Латвії) під час роботи семінару «Конституційний контроль: основні проблеми судочинства, організації та практики», який проходив 1–5 червня 2002 року в Батумі.

Закон і Бізнес