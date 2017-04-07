04.07.2017 15:43



За невиконання законних вимог Вищої ради правосуддя чинним законодавством передбачено одночасно як кримінальну, так і адміністративну відповідальність. У ВР вважають, що криміналізувати діяння слід відповідно до суспільної небезпеки.

Відповідний проекту закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за невиконання законних вимог Вищої ради правосуддя, її органу або члена)» №6661, зареєстровано у парламенті, передає «Закон і Бізнес».

Автор проекту вважає, що неправильно криміналізувати діяння без суттєвого обґрунтування того, що такі діяння (дії чи бездіяльність) несуть у собі достатній рівень суспільної небезпечності, а тому можуть бути законом віднесені до злочинів. Крім того, при встановленні кримінальної відповідальності необхідно визначати суб’єкта такого злочину, як це передбачено, наприклад, у статтях 351 і 351-1 КК України (суб’єкт – службова особа). Тому, проектом закону пропонується у статті 351-2 КК визначити спеціального суб’єкта – службову особу.

«Зважаючи на те, що в статті 351-2 КК України не передбачено вказівки на форму вини, то зміст запропонованої норми слід буде розуміти так, що цей злочин може бути вчинено як умисно, так і з необережності. На наш погляд, у статті має йтися лише про суспільно небезпечні діяння, вчинені умисно», — зазначено у пояснювальній записці.

Тому, законопроектом пропонується доповнити диспозицію статті 351-2 КК таким діянням як «надання завідомо неправдивої інформації» з одночасним виключенням даних положень із статті 188-32 КУпАП.

Крім того, проектом закону пропонується конкретизувати назву статті 351-2 КК, адже на думку ініціатора, чинна назва статті є вужчою за її зміст.

В свою чергу, у статті 188-32 КУпАП проектом закону пропонується залишити відповідальність за порушення строків надання певної інформації, створення перешкод у роботі Вищої ради правосуддя, її органу чи члена під час здійснення ними своїх повноважень, надання неправдивої або неповної інформації, що узгоджується з аналогічними диспозиціями статей КУпАП (наприклад, стаття 188-19 КУпАП).

Ці діяння не досягають необхідного рівня суспільної небезпечності, щоб бути кваліфікованими як кримінально карані діяння, переконані у ВР.

Закон і Бізнес