... щоб заповнити вакансії

04.07.2017 13:36



Через високий прохідний бал більшість судів може залишитися без суддів, оскільки, відповідно до розрахунків, 75% максимального балу кваліфікаційного іспиту у конкурсі на 1200 вакансій зможуть набрати близько 135 кандидатів.

Виправити це пропонують законопроектом про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (щодо підвищення рівня конкуренції в процедурі добору кандидатів на посаду судді) №6663, передає «Закон і Бізнес».

3 квітня 2017 року ВККС оголосила добір кандидатів на посади суддів у місцевих судах. Законом встановлено мінімальний рівень професійної кваліфікації претендентів – для успішного складення кваліфікаційного іспиту кандидату на посаду судді необхідно набрати не менше 75 відсотків максимального можливого балу іспиту.

«З аналізу результатів усіх доборів кандидатів на посаду судді, проведених починаючи з 2011 року Вищою кваліфікаційною комісією суддів України із застосуванням кваліфікаційного іспиту в якості засобу перевірки їхніх знань, включаючи і відбір кандидатів на посаду судді Верховного Суду, слідує, що коефіцієнт прохідності претендентів, які набрали не менше 75 відсотків максимально можливого балу, становить приблизно 13 відсотків», — говориться у пояснювальній записці до проекту.

Як підрахували нардепи, допущеними до етапу кваліфікаційного іспиту зможуть бути максимально лише 1035 кандидатів. Водночас на момент оголошення добору кількість вакантних посад у судах першої інстанції перебільшувала 1200.

«Відповідно до обрахунку математичної моделі результатів попередніх конкурсів, взяти участь у конкурсі на 1200 вакансій зможуть лише біля 135 кандидатів, які наберуть бал більший за 75 відсотків максимально можливого балу кваліфікаційного іспиту. Зазначена обставина жодним чином не сприятиме необхідному рівню конкурентної боротьби поміж кандидатами на цьому конкурсі», — пояснюють автори документу.

Тому проектом пропонується внести зміни до частини сьомої статті 78 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», якими право встановлення мінімального прохідного балу на кваліфікаційному іспиті надається безпосередньо Вищій кваліфікаційній комісії суддів України з урахуванням прогнозованої кількості вакантних посад.

Закон і Бізнес