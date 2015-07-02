04.07.2017 14:16



Не можна проводити реформи за рахунок соціально вразливих категорій громадян. Особливо тих, які віддали життя і здоров’я заради виконання своїх службових обов’язків. У цьому група нардепів спробує переконати Конституційний Суд.

Йдеться про подання щодо конституційності положень абз.2 п.5 розд.IX «Прикінцеві та перехідні положення» закону «Про Національну поліцію» від 2.07.2015 №580-VШ в частині скасування з 7.11.2015 пільг за користування житлом та житлово-комунальні послуги для колишніх правоохоронців.

Так, під час реформування міліції в поліцію було позбавлено гарантій соціального захисту колишніх працівників міліції та членів їх сімей. Адже для них зберегли тільки ті пільги, які передбачені новим законом для колишніх поліцейських, членів їхніх сімей, інших осіб. Фактично це зводиться до медичного забезпечення в закладах охорони здоров'я Міністерства внутрішніх справ України та деяких інших.

Натомість, раніше вони мали право на 50-відсоткову знижку плати за користування житлом та комунальними послугами, за паливо в межах норм, встановлених законодавством. На думку авторів подання, тим самим було звужено зміст та обсяг існуючих прав і свобод певної категорії громадян та порушено принцип стабільності правового регулювання, як складової верховенства права.

Більше того, і сам КС неодноразово звертав увагу на те, що Конституція України виокремлює певні категорії громадян, що потребують додаткових гарантій соціального захисту з боку держави, включаючи працівників міліції. Чи зміниться правова позиція Суду з цього приводу покаже рішення у цій справі. Наразі ж подання тільки вивчається у секретаріаті КС.