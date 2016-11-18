04.07.2017 12:11



Чергове засідання Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури відбудеться в Києві 13-14 липня. Комісія планує розглянути 33 скарги на рішення, дії та бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВКДКА, захід розпочнеться о 10:00 годині у конференц-залі «Панський» готельно-ресторанного комплексу «Козацький стан» за адресою: м. Київ, Бориспільське шосе, 18-й км.

На порядок денний засідання ВКДКА винесені наступні скарги:

1. Скарга П. на рішення ДП КДКА Волинської області № 3/01-17 від 26.01.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката К.

2. Скарга П. на рішення ДП КДКА Волинської області № 1/01-17 від 26.01.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката А.

3. Скарга П. на рішення ДП КДКА Волинської області від 22.12.2016 року про відмову в порушенні відносно адвоката С.

4. Скарга П. на рішення ДП КДКА Волинської області № 2-01/17 від 26.01.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката С.

5. Скарга генерального директора ТОВ “Авіакомпанія “Атласджет Україна” К. на рішення ДП КДКА Львівської області № 2 від 23.02.2017 року про відмову в порушені дисциплінарної справи відносно адвоката Г.

6. Скарга М. на рішення ДП КДКА Полтавської області від 01.12.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката О.

7. Скарга адвоката Б. на рішення ДП КДКА Херсонської області від 24.02.2017 року про притягнення його до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці.

8. Скарга В. на рішення ДП КДКА Київської області від 24.02.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

9. Скарга судді Житомирського районного суду Г. на рішення КДКА Житомирської області від 24.02.2017 року про відмову в порушені дисциплінарного справи відносно адвоката Н.

10. Скарга Д. на бездіяльність КДКА Луганської області при розгляді його скарги відносно адвоката Ч.

11. Скарга Я. на рішення ДП КДКА Київської області від 17.03.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ч.

12. Скарга М. на рішення ДП КДКА Київської області від 23.12.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката О.

13. Скарга В. на дії КДКА Дніпропетровської області при розгляді її скарги відносно адвоката А.

14. Скарга Г. на рішення КП КДКА Чернівецької області № 37/1-3 від 18.11.2016 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

15. Скарга Щ. на рішення КДКА Київської області від 17.03.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Денисенка Бориса Миколайовича.

16. Скарги Д. на дії КДКА Харківської області при розгляді його скарги відносно адвоката П.

17. Скарга представника ТОВ «Джи Ес Груп» Р. на рішення ДП КДКА Київської області від 06.12.2016 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Л.

18. Скарга С. на рішення КДКА Дніпропетровської області № 31/ДПВ-17 від 22.03.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката М.

19. Скарга П. на рішення КП КДКА Хмельницької області № 57 від 24.02.2017 року про відмову у видачі йому свідоцтва про складання кваліфікаційного іспиту.

20. Скарга С. на рішення ДП КДКА Одеської області від 07.02.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката К.

21. Скарга Ф. на дії КДКА Закарпатської області при розгляді його скарги відносно адвоката Н.

22. Скарга М. на рішення ДП КДКА Сумської області від 30.03.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Т.

23. Скарга Л. на рішення КДКА Миколаївської області № 6 від 24.02.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Т.

24. Скарга К. на рішення КДКА Черкаської області № 296 від 30.03.2017 року про притягнення адвоката Т. до дисциплінарної відповідальності та застосування відносно неї дисциплінарного стягнення у вигляді попередження.

25. Скарга Ю. на рішення ДП КДКА Київської області від 24.02.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката П.

26. Скарга С. на рішення ДП КДКА Київської області від 20.01.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката К.

27. Скарга Г. на рішення ДП КДКА Хмельницької області від 10.05.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи.

28. Скарга С. на рішення ДП КДКА Київської області від 03.04.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката К.

29. Скарга детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України П. на рішення ДП КДКА Київської області від 24.02.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Ф.

30. Скарга детектива Першого підрозділу детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України П. на рішення ДП КДКА Київської області від 24.02.2017 року про закриття дисциплінарної справи відносно адвоката Н.

31. Скарга Г. представника скаржниці П. на рішення ДП КДКА Київської області від 17.03.2017 року про відмову в порушенні дисциплінарної справи відносно адвоката Ш.

32. Скарга Б. на рішення ДП КДКА Житомирської області від 24.03.2017 року про порушення відносно нього дисциплінарної справи

33. Скарга Г. на дії КП КДКА Кіровоградської області при допуску її до складання кваліфікаційного іспиту.

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