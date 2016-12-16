Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Судді обговорювали, як запобігти витоку грошей з країни

Олександр Пасенюк наголосив, що знання, отримані під час семінару, знадобляться суддям у конкурсі до ВС.

Олександр Пасенюк наголосив, що знання, отримані під час семінару, знадобляться суддям у конкурсі до ВС.

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