04.07.2017 11:01



Трансфертне ціноутворення може стати дієвим інструментом отримання належного обсягу податків з компаній, які намагаються вивести прибутки за межі України. Водночас це призведе до виникнення нових категорій судових спорів.

Як повідомляє прес-служба Вищого адміністративного суду, про це ішлося під час семінару «Аналіз актуальної судової практики з питань трансфертного ціноутворення», передає «Закон і Бізнес».

Семінар організовано Національною школою суддів спільно з ВАСУ, громадською організацією «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів», громадською організацією «Асоціація податкових радників» та Асоціацією адвокатів України.

Голова ВАСУ Олександр Нечитайло зауважив, що трансфертне ціноутворення може стати одним із найдієвіших інструментів, який надасть українській державі можливість отримати належний обсяг податків з компаній та бізнесу, які намагаються вивести прибутки за межі країни.

«Загальновизнано, що саме такий принцип оподаткування взаємозалежних компаній є важливим способом захисту держави в отриманні податків. При цьому трансфертне ціноутворення відіграє позитивну роль не лише для держави, тому що запобігає витоку грошей з держави. Воно необхідне також платникам податків, оскільки сприяє справедливій конкуренції, стимулює бізнес до самодисципліни, а також до того, щоб операції ставали все більш прозорими», — зауважив О.Нечитайло.

Голова ВАСУ звернув увагу на те, що проблематика, винесена на обговорення, привертає увагу як фахівців з вітчизняного та міжнародного оподаткування, так і суддів. Тому що впровадження нових інструментів та новел законодавства, як правило, завжди призводить до виникнення нових категорій судових спорів.

Президент громадської організації «Всеукраїнська асоціація адміністративних суддів» Олександр Пасенюк наголосив, що нові знання, отримані під час семінару, знадобляться суддям, які проходитимуть кваліфікаційні оцінювання для продовження своєї суддівської роботи або прагнутимуть взяти участь конкурсі на посаду судді Верховного Суду.

В свою чергу, президент ГО «Асоціація податкових радників» Данило Гетманцев звернув увагу, що спільно с НШСУ проведено вже три семінари. Він схвально відгукнувся щодо обраних тем семінарських занять, оскільки податкове законодавство надто динамічно змінюється, тож обговорення болючих тем потрібно для забезпечення єдності судової практики.

На прикладах судових справ були обговорені теми щодо операцій з контрагентами із низькоподаткових юрисдикцій, подання звіту при операціях з комісійними договорами, неподання звіту – питання об’єктивності причин при обшуку та виїмці первинних документів, методу порівняльної неконтрольованої ціни.

Під час семінару були наведені приклади вирішення судових справ в Індії, Австралії, а також щодо заходів Єврокомісії.

Закон і Бізнес