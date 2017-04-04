...і пообіцяв притягнути до відповідальності розповсюджувачів фейків

04.07.2017 09:55



Колишній перший заступник Генерального прокурора України Микола Герасимюк назвав брехнею інформацію про виведення грошей за кордон і пов'язаних з ним рахунках в офшорах, поширену окремими ЗМІ.

У зв'язку з появою такої інформації нещодавно суд дозволив Національному антикорупційному бюро України звернутися до органів Латвійської республіки отриманням міжнародної правової допомоги.

«Інформація про виведення мною грошей в офшори, про що написали фейкові ресурси, є брехнею», - заявив М.Герасимюк у коментарі виданню «Закон і Бізнес», зазначивши при цьому, що він вже дав з цього приводу всі необхідні пояснення в НАБУ.

«Я не маю ніякого відношення до тієї негативної інформації, яка останнім часом поширюється, а тому вимагає від компетентних органів розслідувати факт появи в ЗМІ такої інформації», - розповів він.

Також після проведення розслідування М.Герасим'юк має намір добиватися притягнення до відповідальності осіб, винних у розповсюдженні цих фейків. Інформаційну атаку проти себе екс-чиновник пов'язує з тим, що, будучи на посаді першого заступника Генпрокурора, він розслідував кримінальні справи стосовно тих осіб, які сьогодні і організували цю атаку.

Закон і Бізнес