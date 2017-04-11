04.07.2017 10:30



Клуб майбутніх адвокатів Асоціації адвокатів України розпочав проект «Один день з адвокатом». У першому випуску адвокат та стажер відвідали суд, проконсультували клієнта та склали адвокатський запит.

Першу серію проекту можна переглянути на youtube-каналі президента Клубу майбутніх адвокатів Євгена Проніна, передає «Закон і Бізнес».

Для участі у проекті організатори впродовж 2 тижнів збирали заявки від практикуючих адвокатів і практикантів (членів Клубу майбутніх адвокатів), після чого у випадковому порядку були визначені учасники.

Загалом відібрано 30 практикантів, які протягом одного дня зможуть побувати на хвилюючих обшуках, в цікавих судових засіданнях, на зоряних ефірах, а також взяти участь у непростих консультаціях і переговорах.

Закон і Бізнес