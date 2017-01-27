Асоціація правників України проведе засідання «Примусовий викуп акцій: як це працюватиме на практиці?» для обговорення практичних аспектів процедури squeeze-out.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в комітеті АПУ з корпоративного права та фондового ринку, обговорення почнеться о 19:00 за адресою: м. Київ, вул. Московська, 32/2, БЦ «Senator», 10-ий поверх, офіс Arzinger.
Питання, заплановані до розгляду:
- Take over squeeze out vs corporate squeeze out. В чому різниця і що спільного;
- Повідомлення в процесі сквізауту. Порядок та зміст;
- Реєстр акціонерів в процесі сквізауту. Проблеми та способи вирішення;
- Взаємодія ЦД, емітента та банку в процесі сквізауту;
- Рахунок ескроу. ідентифікація бенефіціарів. Режим обтяження коштів на рахунку;
- Інші дотичні питання.
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