03.07.2017 17:13



Сьогодні Рада суддів спільно з Національною спілкою журналістів провела сeмінар, на якому обговорювали особливості устрою судової влади та статусу суддів, а також основні засади функціонування прокуратури й адвокатури після реформи.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в РСУ, в рамках освітнього заходу відбулась прес-конференція за участі голови ВККС Сергія Козьякова та секретаря Ради з питань судової реформи Костянтина Красовського.

«Рада суддів вже декілька років послідовно продовжує роботу у налагодженні комунікації зі ЗМІ, підтримуючи запит суспільства на відкритість органів судової влади. За цей короткий проміжок часу було введено посади суддів спікерів, прес секретарів у кожному суді. Також РСУ спільно з нашими партнерами проводяться регулярні тренінги для працівників суду та суддів, метою яких є налагодження взаємодії із засобами масової інформації задля висвітлення тих процесів, які відбуваються у юридичній сфері на засадах об'єктивності, паритетності та збалансованості думок», — розповів член РСУ Богдан Моніч.

Саме тому, за словами члена РСУ, насичена практична програма тренінгу була присвячена етапам судової реформи та тому, як висвітлювати судові засідання, та як писати цікаві журналістські матеріали.

«Мета цього заходу - покращити поінформованість журналістів щодо тих процесів, які відбуваються сьогодні під час судової реформи, яка насправді є багатовекторною і включає в себе не лише реформування органів судової влади, а і органів прокуратури, адвокатури, покращення стандартів правничої освіти», — підкреслив Б. Моніч.

Закон і Бізнес