03.07.2017 16:27



29 та 30 червня ВККС розглянула висновки ГРД щодо 12 кандидатів. За рішенням комісії, 10 з них подолали негативний висновок Громадської ради доброчесності та підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Верховному Суді.

Відповідний список оприлюднила ГРД, передає «Закон і Бізнес».

26 червня:

1.Стрижевська Анжела Анатоліївна - висновок подолано

2.Львов Богдан Юрійович - висновок подолано

3.Наставний В’ячеслав Володимирович – висновок подолано

4.Сімоненко Валентина Миколаївна - висновок подолано

5.Слинько Сергій Станіславович – висновок подолано

6.Широян Тетяна Анатоліївна - припинив участь у конкурсі

7.Юхименко Руслана Іванівна - припинила участь у конкурсі

30 червня:

1.Берднік Інна Станіславівна – висновок подолано

2.Кафідова Олена Василівна – висновок подолано

3.Лесько Алла Олексіївна – висновок подолано

4.Орлянська Валентина Іванівна – висновок подолано

5.Рибакова Валерія Віталіївна – висновок подолано

Розгляд питання щодо кандидатів Фролової Олени Григорівні та Корсака Віталія Антоновича відкладено.

Таким чином, ВККС уже розглянула висновки ГРД щодо 68 кандидатів та подолала 52 з них.

Закон і Бізнес