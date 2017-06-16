29 та 30 червня ВККС розглянула висновки ГРД щодо 12 кандидатів. За рішенням комісії, 10 з них подолали негативний висновок Громадської ради доброчесності та підтвердили здатність здійснювати правосуддя у Верховному Суді.
Відповідний список оприлюднила ГРД, передає «Закон і Бізнес».
26 червня:
1.Стрижевська Анжела Анатоліївна - висновок подолано
2.Львов Богдан Юрійович - висновок подолано
3.Наставний В’ячеслав Володимирович – висновок подолано
4.Сімоненко Валентина Миколаївна - висновок подолано
5.Слинько Сергій Станіславович – висновок подолано
6.Широян Тетяна Анатоліївна - припинив участь у конкурсі
7.Юхименко Руслана Іванівна - припинила участь у конкурсі
30 червня:
1.Берднік Інна Станіславівна – висновок подолано
2.Кафідова Олена Василівна – висновок подолано
3.Лесько Алла Олексіївна – висновок подолано
4.Орлянська Валентина Іванівна – висновок подолано
5.Рибакова Валерія Віталіївна – висновок подолано
Розгляд питання щодо кандидатів Фролової Олени Григорівні та Корсака Віталія Антоновича відкладено.
Таким чином, ВККС уже розглянула висновки ГРД щодо 68 кандидатів та подолала 52 з них.
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