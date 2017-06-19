05.07.2017 09:47



На пленарному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів, що відбулося 3 липня, 7 кандидатів підтвердили здатність здійснювати правосуддя на посаді суддів Верховного Суду.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, за результатами засідання п`ятеро кандидатів змогли переконати 11 членів комісії та подолати негативний висновок Громадської ради доброчесності. Стосовно цих кандидатів комісія у складі колегії завершила проведення кваліфікаційного оцінювання.

Один кандидат визнаний таким, що не підтвердив здатності здійснювати правосуддя у відповідному суді.

Нагадаємо, що засідання ВККС відбуваються у пленарному складі стосовно осіб, щодо яких ГРД надала висновок про невідповідність кандидата критеріям професійної етики та доброчесності. Для подолання негативного висновку потрібно щонайменше 11 голосів членів комісії.

Закон і Бізнес