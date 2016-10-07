Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Як засвідчити кібератаку форс-мажорною обставиною роз`яснили у ТПП

Торгово-промислова палата України зможе засвідчувати факти атакаи вірусом Petya.A у якості форс-мажорних обставин тільки на підставі документів, отриманих від Кіберполіції.

Торгово-промислова палата України зможе засвідчувати факти атакаи вірусом Petya.A у якості форс-мажорних обставин тільки на підставі документів, отриманих від Кіберполіції.

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