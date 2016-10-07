03.07.2017 15:44



Торгово-промислова палата України зможе засвідчувати факти атакаи вірусом Petya.A у якості форс-мажорних обставин тільки на підставі документів, отриманих від Кіберполіції. Це має бути довідка або витяг про відкриття кримінального провадження.

Про це повідомляє прес-служба ТППУ, передає «Закон і Бізнес».

«У зв’язку із несанкціонованим втручання в роботу комп’ютерних мереж (кібератакою) цілої низки підприємств та організацій України ми маємо дві проблеми, – розповідають у ТПП. – Перша – неможливість своєчасного виконання підприємцями зобов’язань перед бюджетом – у строк відзвітувати перед ДФС і зробити відповідні податкові платежі. Друга проблема – неможливість своєчасно виконати свої зобов’язання за договорами (контрактами). Деякі великі компанії через атаку вірусу навіть не можуть повноцінно зібрати інформацію про те, які зобов’язання за контрактами вони не можуть виконати».

У ТПП рекомендують підприємцям, постраждалим від кібератаки, звернутися до департаменту Кіберполіції Національної поліції. Оскільки, зі свого боку Торгово-промислова палата зможе засвідчувати такі факти форс-мажорних обставин тільки на підставі документів, отриманих від Кіберполіції.

«На наш погляд, це має бути довідка або витяг про відкриття кримінального провадження», – зазначили у ТПП.

Крім того, для можливості оперативного реагування на численні звернення та використання достовірної інформації при засвідченні форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) стосовно ситуації навколо кібератаки, ТПП України звернулася до Кіберполіції з проханням надати офіційне підтвердження термінів (дат початку та закінчення) здійснення кібератаки на корпоративні та мережі органів влади, а також роз’яснення, що є юридичною підставою, підтверджуючою здійснення кібератаки на мережі суб’єктів господарювання.

«Офіційна відповідь для нас буде підставою для розгляду таких заяв від підприємців про засвідчення форс-мажорних обставин», – підкреслили у ТПП.

Закон і Бізнес