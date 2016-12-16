7 липня у Одеському апеляційному господарському суді проведуть інформаційно-практичний семінар «Суд і медіація: додаткове навантаження, чи нові перспективи?», присвячений врегулюванню спорів в контексті проекту нових процесуальних кодексів.
Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ОАГС, семінар почнеться о 10:30 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29.
Серед тем, запропонованих до обговорення:
- імплементація альтернативних способів вирішення спорів у національне законодавство на прикладі США;
- перспективи впровадження медіації та інших примирювальних процедур у судове провадження;
- навички медіатора у діяльності судді;
- переваги та складнощі впровадження медіації.
До участі у заході запрошені судді, представники шкіл медіації, адвокати та експерти.
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