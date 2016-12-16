03.07.2017 14:17



7 липня у Одеському апеляційному господарському суді проведуть інформаційно-практичний семінар «Суд і медіація: додаткове навантаження, чи нові перспективи?», присвячений врегулюванню спорів в контексті проекту нових процесуальних кодексів.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в ОАГС, семінар почнеться о 10:30 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 29.

Серед тем, запропонованих до обговорення:

- імплементація альтернативних способів вирішення спорів у національне законодавство на прикладі США;

- перспективи впровадження медіації та інших примирювальних процедур у судове провадження;

- навички медіатора у діяльності судді;

- переваги та складнощі впровадження медіації.

До участі у заході запрошені судді, представники шкіл медіації, адвокати та експерти.

Закон і Бізнес