03.07.2017 13:24



6 липня 2017 року об 11:00 відбудеться засідання пленуму Вищого господарського суду України. На ньому підведуть підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі цього року.

Про це повідомляє прес-служба ВГСУ, передає «Закон і Бізнес».

Орієнтовний порядок денний:

1. Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2017 року.

Доповідач: Львов Б.Ю. – Голова Вищого господарського суду України.

2. Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 03.02.2017 № 1 «Про підсумки роботи господарських судів України у 2016 році та завдання на 2017 рік».

Доповідач: Рогач Л.І. – секретар пленуму Вищого господарського суду України.

Засідання пленуму проходитиме у актовій залі (кімната 206).

Закон і Бізнес