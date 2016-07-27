03.07.2017 13:24
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6 липня 2017 року об 11:00 відбудеться засідання пленуму Вищого господарського суду України. На ньому підведуть підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі цього року.
Про це повідомляє прес-служба ВГСУ, передає «Закон і Бізнес».
Орієнтовний порядок денний:
1. Про підсумки роботи господарських судів України у першому півріччі 2017 року.
Доповідач: Львов Б.Ю. – Голова Вищого господарського суду України.
2. Про хід виконання постанови пленуму Вищого господарського суду України від 03.02.2017 № 1 «Про підсумки роботи господарських судів України у 2016 році та завдання на 2017 рік».
Доповідач: Рогач Л.І. – секретар пленуму Вищого господарського суду України.
Засідання пленуму проходитиме у актовій залі (кімната 206).
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