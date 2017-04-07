03.07.2017 11:06



2 липня Вища рада правосуддя задовольнила подання заступника Генпрокурора та надала згоду на утримання судді Троїцького районного суду Луганської області Наталії Крівоклякіної під вартою.

Про це повідомляє прес-служба ВРП, передає «Закон і Бізнес».

Як повідомив член ВРП Вадим Беляневич, Крівоклякіна Н.В. підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, а також в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої влади, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу.

Крівоклякіну Н.В. затримано 30 червня 2017 року безпосередньо під час вчинення злочину, а повідомлення про підозру їй вручено 1 липня 2017 року.

«Подання відповідає вимогам статті 184 Кримінального процесуального кодексу України та статті 58 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», зокрема містить обґрунтування необхідності утримання судді Крівоклякіної Н.В. під вартою», – зазначив В. Беляневич.

Закон і Бізнес