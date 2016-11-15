03.07.2017 10:33



24 липня Вища кваліфікаційна комісія суддів розгляне документи для відрядження 35 суддів до іншого суду того самого рівня і спеціалізації строком на шість місяців. Документи від суддів Комісія прийматиме до 14 липня.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» у ВККС, засідання Комісії із вказаного питання відбудеться о 10:00 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

У зв’язку з виявленням надмірного рівня судового навантаження є необхідність відрядити до:

- Апеляційного суду Сумської області – 13 суддів;

- Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області – 5 суддів;

- Білокуракинського районного суду Луганської області – 6 суддів;

- Бориславського міського суду Львівської області – 2 суддів;

- Братського районного суду Миколаївської області – 2 суддів;

- Волноваського районного суду Донецької області – 2 суддів;

- Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області – 3 суддів;

- Іваничівського районного суду Волинської області – 2 суддів;

- Іллінецького районного суду Вінницької області – 2 суддів;

- Ічнянського районного суду Чернігівської області – 5 суддів;

- Калинівського районного суду Вінницької області – 3 суддів;

- Кам’янського районного суду Черкаської області – 2 суддів;

- Крижопільського районного суду Вінницької області – 3 суддів;

- Кролевецького районного суду Сумської області – 3 суддів;

- Куликівського районного суду Чернігівської області – 2 суддів;

- Лубенського міськрайонного суду Полтавської області – 4 суддів;

- Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області – 4 суддів;

- Новосанжарського районного суду Полтавської області – 2 суддів;

- Путильського районного суду Чернівецької області – 2 суддів;

- Романівського районного суду Житомирської області – 2 суддів;

- Роменського міськрайонного суду Сумської області – 4 суддів;

- Сватівського районного суду Луганської області – 4 суддів;

- Смілянського міськрайонного суду Черкаської області – 9 суддів;

- Снігурівського районного суду Миколаївської області – 2 суддів;

- Сумського районного суду Сумської області – 5 суддів;

- Тлумацького районного суду Івано-Франківської області – 2 суддів;

- Тростянецького районного суду Сумської області – 2 суддів;

- Уманського міськрайонного суду Черкаської області – 2 суддів;

- Червоноградського міського суду Львівської області – 3 суддів;

- Червонозаводського районного суду міста Харкова – 3 суддів;

- Широківського районного суду Дніпропетровської області – 2 суддів.

У зв’язку з неможливістю здійснення правосуддя є необхідність відрядити до:

- Жидачівського районного суду Львівської області – 2 суддів;

- Козівського районного суду Тернопільської області – 2 суддів;

- Магдалинівського районного суду Дніпропетровської області – 2 суддів;

- Мостиського районного суду Львівської області – 3 суддів;

- Радивилівського районного суду Рівненської області – 3 суддів.

За повідомленнями Державної судової адміністрації України, відрядження суддів строком на шість місяців дозволить врегулювати навантаження та забезпечить належні умови для доступу до правосуддя у зазначених судах.

Документи для відрядження можуть бути подані:

- суддею особисто до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у строк до 14 липня 2017 року з понеділка по четвер з 9 до 13 години та з 13:45 до 17: 00, у п’ятницю – з 09:00 до 13:00 та з 13:45 до 16:00 за адресою: м. Київ, вул. Механізаторів, 9.

- електронною поштою на адресу vidrіadzhennіa@vkksu.gov.ua у строк до 13 липня 2017 року.

Суддя місцевого суду, який виявив бажання бути відрядженим до судів із вказаного переліку, має подати до Комісії такі документи:

- згоду на відрядження його до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя згідно із формою, встановленою Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17;

- довідку для розгляду питання щодо відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації для здійснення правосуддя згідно із формою, встановленою Порядком відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженим рішенням Вищої ради правосуддя від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17;

- інші документи, перелік яких зазначається у згоді, що можуть бути враховані під час вирішення питання про відрядження судді.

При направленні документів щодо відрядження електронною поштою їх необхідно відсканувати окремими файлами у форматі PDF із зазначенням назви кожного з них. Також має бути додано відскановане у форматі PDF підтвердження про направлення оригіналів документів до Комісії засобами поштового зв’язку (опис вкладення разом з розрахунковим документом).

У Комісії звертають увагу, що не будуть прийняті до розгляду документи щодо відрядження, подані без дотримання приписів Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення), затвердженого рішенням ВРП від 24 січня 2017 року № 54/0/15-17, та умов, зазначених в оголошенні.

Закон і Бізнес