Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Член правління АПУ, юрист Андрій Вишневський:

Андрій Вишневський:«Моє подальше перебування на посаді заступника міністра було б зрадою команди, партнерів і цінностей, на основі яких ми з ними діяли»

Андрій Вишневський:«Моє подальше перебування на посаді заступника міністра було б зрадою команди, партнерів і цінностей, на основі яких ми з ними діяли»

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