Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Застрягли в МЕРТ

Валерій Жалдак робить ставку на засоби електронного зв’язку, та в міністерстві такого сервісу запропонувати поки що не можуть.

Валерій Жалдак робить ставку на засоби електронного зв’язку, та в міністерстві такого сервісу запропонувати поки що не можуть.

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