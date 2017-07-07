Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Потурбуйтеся про нащадків!

Учасники товариства мають заздалегідь деталізувати в статуті порядок вступу спадкоємців до кола учасників.

Учасники товариства мають заздалегідь деталізувати в статуті порядок вступу спадкоємців до кола учасників.

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