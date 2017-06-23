01.07.2017 10:50



Парламент Німеччини ухвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів. Рішення підтримали 393 депутати із 623.

Проти виступили Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС), що становлять більшість в правлячій коаліції. Канцлер Ангела Меркель (голова ХДС) закликала при голосуванні керуватися власною позицією, а не партійною. Сама ж заявила, що голосувала проти, оскільки для неї шлюб — це союз чоловіка й жінки, повідомляє Deutsche Welle.

До 1969 року гомосексуальні відносини в Німеччині кримінально переслідувалися. З 1999-го одностатеві подружжя були дозволені на території федеральної землі Гамбург, що дістали назву «гамбургські шлюби».

З 2001 року одностатеве партнерство легалізували в усій країні. Такі особи мають низку прав, аналогічних різностатевим сімейним союзом (можуть представляти одне одного в суді, отримати відстрочення від армії, аналогічно одруженим чоловікам тощо). Проте на них не поширюються деякі «сімейні» податкові пільги, а також існують обмеження на усиновлення дітей.