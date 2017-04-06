30.06.2017 18:03



В Луганському окружному адміністративному суді обговорили нагальні питання роботи в умовах переміщення та проведення АТО. Особливістю цієї наради було урочисте відкриття будівлі самого суду після завершення капітального ремонту.

Як повідомили виданню «Закон і Бізнес» в прес-службі Державної судової адміністрації, 26 червня було обговорено шляхи вирішення кадрових питань, соціально-побутових проблем суддів та працівників апарату суду, які перемістилися до Сєвєродонецька разом з установою та є внутрішньо переміщеними особами.

Голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк зазначив, що робота ВРП направлена, зокрема, і на вирішення питань призначення суддів та висловив вдячність всім головам судів, які доклали багато зусиль для того, щоб переміщені суди належно працювали на новому місці, а громадяни могли відчувати себе захищеними.

Під час наради голова ДСАУ Зеновій Холоднюк доповів про організаційне та фінансове забезпечення органів судової влади у 2016 році, перспективи на 2017 рік.

В свою чергу, голова Вищого адміністративного суду Олександр Нечитайло підкреслив важливість переміщення судів на територію, підконтрольну українській владі, висловив щиру подяку ДСАУ за зусилля у забезпеченні забезпечення суддів та працівників апарату. Він також відзначив роботу голови Донецького апеляційного адміністративного суду Раїси Ханової та голови Луганського окружного адміністративного суду Сергія Чиркіна.

Закон і Бізнес