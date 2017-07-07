Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Ефективні інновації

Українським володарям мантій припала до душі ідея створення центрів, завдяки яким забезпечується комунікація між правоохоронцями, судом та громадою.

Українським володарям мантій припала до душі ідея створення центрів, завдяки яким забезпечується комунікація між правоохоронцями, судом та громадою.

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