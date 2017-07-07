Медіація та антикризові судові центри покращать імідж Феміди

Ігор ЗАВАЛЬНЮК, суддя Одеського окружного адміністративного суду

Альтернативне вирішення спорів може забезпечити досягнення результату, який відповідатиме індивідуальним потребам сторін. При цьому відпаде необхідність примусового виконання рішення за результатами такого врегулювання спорів, що приведе як до економії державних коштів, так і до відновлення довіри суспільства до державних інституцій. У результаті покращиться психологічний клімат серед населення та інвестиційний — серед бізнесу.

Альтернативний вихід

Такі висновки зробили українські судді, які 10—18 червня перебували в США з навчальною поїздкою «Альтернативне вирішення спорів та суди США» в рамках програми реформування сектору юстиції «Нове правосуддя», яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

Служителі Феміди ознайомилися із судовою системою США, з юрисдикцією та структурою федеральної системи, системами штатів, механізмом добору суддів, роботою та роллю Федерального суддівського центру (орган на кшталт Державної судової адміністрації), програмами підготовки та навчання суддів та працівників апарату суду.

Велика увага була приділена правовій та регуляторній базі альтернативного вирішення спорів у США, а саме — її видам. Безперечно, таке врегулювання спорів має бути широко запроваджене в судовій системі України, оскільки в ньому є суттєві переваги над судовим розглядом.

Зокрема, суди можуть скорочувати залишок нерозглянутих справ, забезпечуючи ефективне використання судових ресурсів. Крім того, учасники процесу можуть розраховувати на швидке вирішення спорів у менш формальній обстановці. Сторони будуть більше задоволені результатами та процедурами, які проводяться в рамках альтернативного розгляду справ.

Очевидним є те, що вирішення конфліктної ситуації з результатом, вигідним для обох сторін, є найкращим підсумком роботи судді. В той же час такого результату можна досягти саме за допомогою альтернативного вирішення спору, причому як за участю судді, так і за допомогою професійного медіатора.

Без сумніву, в найближчій перспективі буде прийнятий закон «Про медіацію» та акт щодо внесення змін до процесуальних кодексів (обидва законопроекти вже пройшли перше читання), що стане підґрунтям для запровадження медіаційних процесів у нашій країні. У свою чергу, це матиме позитивний ефект не тільки для правосуддя, а й для держави в цілому.

Щоб зняти напруження

Особливе враження справили відвідини в Нью-Йорку двох дочірніх установ центру судових інновацій — неурядової організації, заснованої два десятки років тому американськими суддями у відставці. Так, громадський центр правосуддя району Ред Хук (Бруклін) було створено через кризу та соціальне напруження в суспільстві.

Вказана організація покликана забезпечити кращий доступ до правосуддя, юридичних послуг завдяки широкій комунікації між правоохоронною системою, судом, громадою та сторонами конфлікту.

Зокрема, центр здійснює постійний моніторинг ситуації в громаді й у випадку виникнення конфліктів або складних питань, що можуть набути масового характеру, реалізує програми попередження та подолання цих ситуацій.

Однією з форм такої комунікації є програма «Миротворчість» (різновид медіаційного процесу). Під час її виконання судді, прокурори, поліція та громадські організації спільно шукають шляхи вирішення складних питань, як-от: наркоманії, насильства в сім’ї, спорів щодо оренди житла тощо.

Найголовніше, що програма орієнтована не на покарання, а на допомогу, на посилення законослухняності людей завдяки підтримці з боку влади, громади та родини. Така собі квазіприсудова соціальна психологічно-юридична служба.

Діяльність такого центру дає неабиякий ефект. Так, у разі успішного завершення участі у програмі прокурор відмовляється від обвинувачень, людина не має судимості. Це підвищує мотивацію до недопущення рецидиву. Таким чином, головним завданням інноваційних програм є не покарання людини, а її належне виховання та запобігання негідним вчинкам.

Цікавим є те, що зазначені центри судових інновацій є частиною судової системи, а їх кінцева мета — поліпшення сприйняття судової системи та надання їй підвищеної легітимності, що вкрай необхідно нашій вітчизняній судовій системі.

Безперечно, діяльність центрів судових інновацій є новою реальністю, в якій наша країна рано чи пізно опиниться, адже їх завдання та мета варті особливої уваги з боку держави заради добробуту наших громадян.