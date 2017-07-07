Обставини, які допоможуть адвокатові залишитись у професії

Максим ЗАБЛОТНИЙ

Правник, який вирішив повернутися до адвокатської практики після державної служби, через власний запит до органу влади відразу ж «підхопив» цілий букет дисциплінарних порушень і втратив свідоцтво. Проте завдяки конструктивній позиції право на діяльність таки вдалося зберегти.

Запит у лапках

Г. відповідно до стст.20, 24 закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» направив до регіонального сервісного центру МВС в м.Києві адвокатський запит про надання інформації, але дістав відмову через неналежне оформлення — до документа не було долучено ордер або доручення. Наполегливого правника це не зупинило, він звернувся повторно. Та цього разу відповіддю стала скарга до регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, в якій чоловікові поставили в провину цілу низку порушень профільного закону та Правил адвокатської етики.

Так, дисциплінарній палаті, крім означених порушень оформлення документа, додатково вказали на факт відсутності в Г. права на звернення з адвокатським запитом. Виявилося, що юрист, який 3 роки тому відповідно до правил несумісності власною заявою зупинив свою адвокатську діяльність, поновив її лише через 3 тижні після першого звернення. Оскільки протягом строку зупинення людина не має права на зазначену діяльність, «запит» свідчив про пряме порушення ч.5 ст.31 закону.

Крім того, документ містив некоректні вимоги, зокрема забезпечити присутність у судовому засіданні посадової особи МВС, до якої адресат (сервісний центр) не мав жодного стосунку. «Родзинкою» стала й форма самого звернення, що містило некоректні висловлювання на адресу працівників сервісного центру.

За результатами вивчення інформації, члени КДКА погодилися з доводами скаржника. Зауваживши, що адвокат, з одного боку, зобов’язаний дотримуватися загальноприйнятих норм ділового етикету, а з другого — не має права у своїй професійній діяльності вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законодавству або Правилам адвокатської етики (ч.3 ст.7, ч.5 ст.12 ПАЕ), дисциплінарна палата ухвалила рішення про притягнення Г. до відповідальності та застосування стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України.

Ураховувати вмотивованість

Звісно, Г. не погодився з рішенням, оскаржив його до ВКДКА‚ пославшись на безпідставність і неправомірність застосування до нього такої жорстокої санкції. Водночас у своїх поясненнях адвокат фактично визнав себе винним, але зазначив, що діяв у такий спосіб виключно для захисту прав та інтересів рідної матері.

Члени вищої кваліфкомісії, які розглядали цю справу під час останнього засідання 22—23 червня, констатували наявність складу різних проступків, що вказувало на системний характер порушень з боку адвоката.

Проте, хоча відповідно до ч.2 ст.32 закону системність порушень або наявність грубого одноразового порушення ПАЕ є достатньою підставою для позбавлення свідоцтва, у ВКДКА звернули увагу на вимогу вмотивованості рішення в дисциплінарній справі, що закріплена в ч.1 ст.41 закону. Згідно із цією нормою під час обрання виду дисциплінарного стягнення мають ураховуватись обставини вчинення проступку, його наслідки, особа адвоката та інші обставини, які КДКА де-факто залишила поза увагою.

Так, регіональний дисциплінарний орган не зважив на те, що Г. притягався до дисциплінарної відповідальності вперше, а адвокатська діяльність на момент розгляду справи була для нього єдиним джерелом доходів. Крім того, якихось негативних наслідків від учинення проступку зафіксовано не було.

Що ж стосується некоректних висловлювань на адресу працівників сервісного центру, то ДП чомусь не стала вдаватися до їх аналізу. Які саме некоректні висловлювання вживав адвокат, наскільки глибокою виявилася образа для отримувачів звернення? Ці питання на регіональному рівні чомусь залишилися поза увагою, хоча й мали бути ретельно досліджені та відображені в рішенні про застосування такого суворого покарання, як позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю.

За результатами обговорення всіх обставин справи, ВКДКА, хоча й не задовольнила скаргу Г., скасувала рішення ДП КДКА та ухвалила нове, яким пом’якшила санкцію, зупинивши право Г. на заняття адвокатською діяльністю на 6 місяців.

Підсумки в цифрах

У цілому під час засідання ВКДКА 22—23 червня за результатами розгляду скарг на рішення, дії та бездіяльність КДКА регіонів членами комісії прийнято такі рішення:

14 — про залишення скарг без задоволення, а рішень КДКА — без змін;

3 — про скасування рішень КДКА та ухвалення нових;

одне — про скасування рішення та направлення справи на новий розгляд до відповідної КДКА регіону із зобов’язанням учинити певні дії;

2 — про закриття проваджень;

одне — про часткове задоволення скарги на дії КДКА регіону.

Розгляд 12 скарг відкладено.