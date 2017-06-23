01.07.2017 14:27



Кабінет міністрів Великої Британії має намір скористатися виходом з Європейського Союзу, щоб депортувати з країни осіб, котрі скоїли серйозні правопорушення.

Як відзначає Times, загальноєвропейське законодавство, що забороняє депортацію зі Сполученого Королівства злочинців — громадян ЄС, викликало роздратування британського уряду й було одним з доводів, який активно використовували прихильники Brexit.

Всього на Туманному Альбіоні налічується до 13 тис. правопорушників-іноземців. Найбільше серед них громадян Польщі й Ірландії. Депортація перш за все загрожує 6000 осіб, котрі відсиділи в тюрмі.

Раніше прем’єр-міністр Тереза Мей пообіцяла, що європейці, які законно в’їхали до Британії до закінчення процедури Brexit і прожили там щонайменше 5 років, зможуть залишитися в країні й після її виходу з ЄС. При цьому їм будуть забезпечені рівні права з британцями, зокрема у сфері працевлаштування, медичного обслуговування й комунальних послуг.