Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ ЄС зажадав від Вільнюса позбутися «зручностей у дворах»

У багатоквартирних будинках на околицях Вільнюса деякі мешканці воду беруть із загального колодязя, а нужду справляють на вулиці.

У багатоквартирних будинках на околицях Вільнюса деякі мешканці воду беруть із загального колодязя, а нужду справляють на вулиці.

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