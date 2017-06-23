30.06.2017 15:58



Бундестаг вирішив реабілітувати всіх тих, хто зазнав кримінального переслідування за гомосексуалізм. Навіть тих, хто мав зв’язок із підлітками у віці більше ніж 16 років. Під дію акта потрапить понад 60 тис. чоловік.

Минулого тижня нижня палата парламенту одноголосно ухвалила рішення скасувати всі вироки, постановлені за §175 кримінального кодексу ФРН, згідно з яким за гомосексуальні відносини між чоловіками наставала відповідальність, повідомляє DW. З 1949 до 1969 р. за гомосексуалізм у Німеччині засудили близько 64 тис. осіб. Потерпілим передбачено компенсацію в €3000 та ще €1500 за кожен рік ув’язнення.

Точно невідомо, скільки засуджених за §175 КК ФРН ще живі. Міністерство юстиції припускає, що по компенсацію звернеться близько 5000 чоловік.

Міністр юстиції Гайко Маас назвав рішення Бундестагу «запізнілим актом відновлення справедливості. При цьому для остаточного затвердження реабілітації необхідна підтримка німецького Бундесрату.

Як відзначає видання, в останній момент Християнсько-демократичний союз (лідер партії — канцлер Ангела Меркель) і Християнсько-соціальний союз виключили з програми компенсацій осіб, засуджених за гомосексуальні відносини з підлітками, котрі не досягли 16 років.

§175 був уведений до кодексу ще за часів кайзера Вільгельма II, активно застосовувався нацистським режимом і діяв у правовій системі ФРН та НДР після 1945 р. У 1968-му відповідну норму скасували у Східній Німеччині, а роком пізніше пом’якшили в Західній. Остаточно відповідний припис прибрали зі списку злочинів лише в 1994-му.