01.07.2017 16:20



Європейський суд з прав людини визнав дискримінаційним російський закон про заборону пропаганди гомосексуалізму серед неповнолітніх. У Страсбурзі переконані, що це порушує право на свободу слова.

Міжнародна установа винесла постанову за позовом трьох активістів ЛГБТ-спільноти Росії: Миколи Баєва, Миколи Алексєєва й Олексія Кисельова. Шістьма голосами суддів проти одного встановлено порушення права заявників на свободу висловлення думки.

ЄСПЛ переконаний, що російські закони про заборону гей-пропаганди хоч і спрямовані передусім на захист дітей, але межі цих норм не були чітко визначені. А значить, їх застосування може мати довільний характер. Зокрема, «Суд уважає, що такі заходи, ймовірно, будуть контрпродуктивними в досягненні заявлених законних цілей захисту здоров’я та прав інших осіб... Перш за все, прийнявши такі закони, влада посилює забобони й заохочує гомофобію, яка несумісна з поняттями рівності, плюралізму та толерантності, властивими демократичному суспільству» (п.83).

У цілому державу зобов’язали виплатити заявникам близько €49 тис. як компенсацію моральної та матеріальної шкоди, а також у рахунок покриття судових витрат.

У той же час, як зазначив у окремій думці суддя Дмитро Дєдов, питання «є не просто конфліктом між правом на свободу висловлення думок і правом на приватне та сімейне життя; існує також конфлікт між різними формами самоідентифікації людини». Особливо, коли це стосується «вразливості певної групи осіб (дітей) через їхню незрілість, а також релігійних і філософських переконань їхніх батьків, національних традицій та цінностей».

Закон, що забороняє пропагувати нетрадиційні сексуальні відносини серед неповнолітніх, був ухвалений у Росії у 2013 році. Порушникам загрожує штраф у розмірі 1 млн руб.