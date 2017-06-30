30.06.2017 14:11



Кожному платнику податків в Україні доведеться заплатити 3,5 тисячі гривень за націоналізацію Приватбанку.

Як повідомляє УП, про це заявив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук, передає «Закон і Бізнес».

«Приватбанк було врятовано коштами платників податків — середні витрати у розрахунку на кожного українця із урахуванням запланованих додаткових вливань капіталу становлять понад 3 500 гривень», — сказав він.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року підписано договір про продаж 100% акцій ПАТ КБ «Приватбанк» між ФГВФО та Міністерством фінансів. Оскільки капітал банку набув від’ємного значення, Фонд продав його акції Мінфіну в повному обсязі за одну гривню.

Після цього у Міністерстві фінансів заявили, що ситуація в банківському секторі України зараз досить стабільна, тому підстав для націоналізації інших банків найближчим часом немає.

Закон і Бізнес