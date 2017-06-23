02.07.2017 10:30



Юхим ШУМАН, DW

Після британців, чехів і австрійців на сполох тепер б’ють німці: у ФРН стає все менше горобців. Наприклад, у Мюнхені, де в центрі залишилася однаєдина колонія — приблизно 20 пар. Головна причина, як би це парадоксально не звучало: мюнхенці дуже добре живуть.

Чи так вже необхідні в місті горобці? Так, звичайно, їхнє веселе цвірінькання приємне для слуху, вони кумедні, але чи приносять реальну користь? Безумовно. Річ у тому, що навесні і влітку, коли з’являються пташенята, батьки вигодовують їх переважно комахами. А оскільки в містах, окрім горобців, мало птахів, які харчуються комахами, то саме вони рятують нас від комарів, надокучливих мух тощо.

Ці пернаті вже 10 тис. років живуть поряд з людиною. Влаштовують гнізда в нішах будинків, у щілинах кам’яних огорож і старих споруд, у чагарниках на пустирях. Вони обожнюють купатися в піску на будівництвах, в їхній раціон уходять харчові відходи, які вони знаходять поблизу житла людини або в міських парках...

Але всього цього в Німеччині з роками стає все менше і менше, як і місць для гніздування. Адже, прогнавши з уподобаного місця, потрібно ще змусити горобців знайти нове неподалік, а не забратися геть.

У Мюнхені, до речі, цю проблему вирішили так. Перш ніж вирубати чагарники, де зазвичай ночувала колонія горобців, метробудівці ці кущі постригли, зате перестали підстригати кущі біля найближчої будівлі. І лише після того, як колонія змінила місце проживання, міське відомство охорони природи дозволило метробудівцям знищити старі насадження.

Втім, горобці, втративши ареали в містах північної частини Європи, де вони живуть вже тисячі років, швидко знаходять їх в інших частинах світу, на інших континентах.