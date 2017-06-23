02.07.2017 12:26



У Росії збираються ввести адміністративну відповідальність для тих, хто лається в житлових приміщеннях. Штраф за нецензурні слова можна отримати й зараз, але тільки якщо їх використовувати в громадських місцях.

Мова йде про зміну кваліфікації дрібного хуліганства. Нині у відповідній статті йдеться тільки про порушення, вчинені в громадських місцях, —лайку, чіпляння, пошкодження майна.

Адже поняття «громадські місця» дозволяє уникати відповідальності, наприклад, сусідові, який випив і пішов бешкетувати по будинку. Тепер же покарання поширять і на ці дії, і навіть на сімейні сварки у власній квартирі. Звісно, якщо буде кому підтвердити факт, що милі сварилися, а не мирилися.

Також удвічі будуть збільшені штрафи. За дрібне хуліганство — від 1000 до 2000 руб. Якщо порушник при цьому не підкорився законній вимозі поліції, то його оштрафують на 2000—3000 руб.

За повторне вчинення дрібного хуліганства стягнення буде ще більшим — 3000—5000 руб. Правда, максимум, який загрожує бешкетникові, — до 15 діб арешту.