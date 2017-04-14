30.06.2017 13:29



Нардепи пропонують чітко визначити механізм відновлення матеріалів кримінальних проваджень, що знаходяться в судах на тимчасово окупованій території або в районах проведення антитерористичної операції.

Відповідний законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України (щодо вдосконалення порядку кримінального провадження або його окремих матеріалів, втрачених на стадії досудового розслідування та судового розгляду) № 6580 зареєстровано у ВР, передає «Закон і Бізнес».

Парламентарі зауважують, що передача матеріалів кримінальних проваджень із судів, розташованих на тимчасово непідконтрольних територіях України, до судів відповідно до підсудності, не відбулася. Таким чином, склалася ситуація, яка унеможливлює завершення притягнення осіб до відповідальності через брак відповідного механізму відновлення матеріалів кримінальних проваджень, залишених на непідконтрольних територіях.

КПК України наразі передбачає можливість відновлення втрачених матеріалів лише у кримінальному провадженні, яке завершилося ухваленням вироку суду, і тим судом, який ухвалив такий вирок (статті 524, 526 КПК).

Водночас КПК не визначає механізму відновлення кримінальних проваджень у разі неможливості передачі справ із судів, що знаходяться в районі проведення антитерористичної операції чи на тимчасово окупованій території, і вирок у яких не ухвалений або не набрав законної сили.

Проектом пропонується доповнити КПК України положеннями, якими врегулювати питання відновлення втраченого кримінального провадження.

Зокрема пропонується доповнити існуючий механізм відновлення матеріалів кримінального провадження положеннями, що законодавчо закріплюють можливість відновити провадження в яких:

1) обвинувальний акт (клопотання про застосування медичних заходів тощо) скерований до суду, проте підготовче судове засідання не відбулося;

2) судовий розгляд розпочато, проте рішення суду за його результатами не ухвалювалось;

3) судом ухвалено рішення про зупинення судового провадження на підставі статті 335 КПК України;

4) судом проголошено вирок, проте він не набрав законної сили з різних підстав;

5) проголошений вирок набрав законної сили, проте не звернутий до виконання;

6) вирок не набрав законної сили з інших підстав.

Для реалізацій цих нововведень пропонується такий алгоритм дій з відновлення:

1) звернення учасника кримінального провадження, матеріали якого втрачено, до суду із заявою про відновлення кримінального провадження;

2) витребування судом від Генеральної прокуратури України витягу з Єдиного реєстру судових рішень про рух кримінального провадження, матеріали якого втрачено;

3) здійснення судового розгляду з дослідженням усіх наявних матеріалів, доказів, допитом осіб, які відомі відомості про втрачене кримінальне провадження;

4) ухвалення судового рішення про відновлення досудового розслідування та направлення його Генеральному прокурору для визначення підслідності та організації подальшого досудового розслідування.

У парламенті переконані, що такий механізм гарантує застосування до кожного учасника провадження належної правової процедури.

Закон і Бізнес