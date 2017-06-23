02.07.2017 13:19



П’ятеро учнів школи в британському м.Ексетер (графство Девон) прийшли на заняття в спідницях. Тим самим вони обійшли заборону на носіння шортів під час уроків.

Температура повітря в місті досягла 34оС. Через згадану заборону шортів у академії один з викладачів пожартував, що тепер учні можуть надіти спідниці, якщо захочуть. Ті дослухалися до слів педагога і втілили в життя його саркастичне зауваження, повідомляє Daily Mail.

Проте адміністрація все ж таки покарала хлопців. За словами матері одного з 14-річних школярів, в академії прискіпалися до того, що спідниці у підлітків були вищі за коліно, що також заборонено правилами.

Після того як наступного дня ще близько 30 інших учнів також скористалися положенням про дрес-код, яке, не уточнюючи статі, дозволяє носити спідниці, але забороняє шорти, керівництво закладу пішло на поступки.

З наступного року шорти визнають частиною форми. Учням також дозволять не надягати поверх сорочки светр, не застібати верхній гудзик і не заправляти сорочку в штани. У самій школі кажуть, що дозволили учням носити шорти тому, що «літо стає теплішим».