02.07.2017 15:12



У німецькому м.Кілі з’явилася банкнота номіналом €0. Розрахуватися нею неможливо, а купити можна.

На сувенірній купюрі зображений навчальний вітрильник ВМФ Німеччини «Горх Фок II» 1958 року випуску. Його портом приписки якраз і є Кіль.

Купюра випущена лімітованим тиражем 5000 штук і продається за €2,50. Європейський центральний банк дав на це офіційну згоду.

Ідея з’явилася невипадково. У 1961—1990 роках зображення цього барка прикрашало 10-марочну банкноту німецького Бундесбанку. Корабель — попередник «Горх Фока II» зараз перебуває в порту Штральзунда. На його борту працює музей.