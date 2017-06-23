02.07.2017 15:12
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У німецькому м.Кілі з’явилася банкнота номіналом €0. Розрахуватися нею неможливо, а купити можна.
На сувенірній купюрі зображений навчальний вітрильник ВМФ Німеччини «Горх Фок II» 1958 року випуску. Його портом приписки якраз і є Кіль.
Купюра випущена лімітованим тиражем 5000 штук і продається за €2,50. Європейський центральний банк дав на це офіційну згоду.
Ідея з’явилася невипадково. У 1961—1990 роках зображення цього барка прикрашало 10-марочну банкноту німецького Бундесбанку. Корабель — попередник «Горх Фока II» зараз перебуває в порту Штральзунда. На його борту працює музей.
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