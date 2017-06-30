02.07.2017 17:03



Бельгійські політики звинуватили Європейську комісію в спробі заборонити національну страву країни — картоплю фрі подвійного обсмаження. Вони назвали це злочином проти народу.

Фахівці Єврокомісії стверджують, що при обсмажуванні картоплі за певних умов і температури утворюється акриламід — канцероген. Вони запропонували бланширувати бульби перед приготуванням, тобто обробляти їх парою або кип’ятком. У Бельгії переконані, що це неминуче зіпсує традиційний смак страви.

Міністр туризму королівства Бен Вейтс закликав Єврокомісію подумати про культурну цілісність Бельгії. «Важливо пам’ятати про те, що не варто вживати заходів, які матимуть наслідки для нашої багатої гастрономічної традиції», — цитує The Guardian лист міністра комісарові ЄК з харчової політики Вітенісу Андрюкайтису.

Видання пояснює, що Єврокомісія збирається тільки рекомендувати бланшування картоплі, про повну заборону фрі мова не йде. За словами представника ЄК, акриламіди можуть також утворюватися при приготуванні деяких видів печива, вівсяної каші, кави, крекерів і хліба. Найбільшому ризику для здоров’я, додав він, піддаються діти. «Ми визначаємо механізм регулювання, який зобов’яже працівників харчової промисловості дотримуватися певних правил, щоб зменшити вміст акриламідів у їжі», — сказав представник ЄК.

Картопля фрі — традиційна страва бельгійської кухні. Спочатку овоч обсмажують до готовності, потім — до хрусткої скориночки.