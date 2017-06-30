Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ ЄК: неправильно ви, бельгійці, картоплю смажите!

Авторство рецепта картоплі фрі бельгійці оспорюють в іспанців і французів, але саме в Брюгге відкритий єдиний у світі музей цієї страви — Frietmuseum.

Авторство рецепта картоплі фрі бельгійці оспорюють в іспанців і французів, але саме в Брюгге відкритий єдиний у світі музей цієї страви — Frietmuseum.

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