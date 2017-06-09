01.07.2017 19:49



Тур по Ватикану був визнаний найпопулярнішим серед користувачів сервісу TripAdvisor. Експерти останнього дійшли такого висновку, проаналізувавши інформацію про замовлені із січня 2016 року екскурсії та круїзи.

Відпочинок у Ватикані включає відвідини його музеїв, а також собору святого Петра і Сикстинської капели. При цьому екскурсанти мають право заходити в ці визначні пам’ятки без черги.

На другому місці — піша екскурсія по Риму з відвідинами Колізею, розрахована на півдня. Третій рядок посів автобусний тур по італійській столиці з оглядом основних історичних пам’яток, повідомляє Daily Mail.

Четвертую позицію зайняв річковий круїз по Чикаго. Замикає п’ятірку піший тур по Ватикану. Екскурсія також охоплює музеї, собор святого Петра і Сикстинську капелу. На неї витрачається півдня, туристи при цьому також не стоять у чергах.

До топ-10 також увійшли відвідини оглядового майданчика в Нью-Йорку One World Observatory, Великого каньйону і Лас-Вегаса, хмарочоса Емпайр-Стейт-Білдинг (Нью-Йорк), храму святого Сімейства в Барселоні та найвищої у світі споруди «Бурдж-Халіфа» в Дубаї.

Раніше стало відомо, що в словенському місті Севніца, де народилася Меланія Трамп, почали організовувати тури, присвячені першій леді США.