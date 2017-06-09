Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ Найпопулярнішим серед туристів став тур по Ватикану

Для 17 млн туристів, які щороку відвідують Ватикан, цей візит неодмінно розпочинається з площі собора святого Петра.

Для 17 млн туристів, які щороку відвідують Ватикан, цей візит неодмінно розпочинається з площі собора святого Петра.

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