01.07.2017 18:42



Касаційний суд Італії заборонив зберігати лобстерів у льоду перед приготуванням. На його думку, це завдає їм фізичного болю.

Таким чином суд підтримав заяву групи борців за права тварин з Флоренції, які подали позов проти одного з місцевих рестораторів. Той тримав лобстерів із зв’язаними клішнями в упаковках з льодом.

Судді постановили, що в цьому випадку йдеться про жорстоке поводження з тваринами. У тексті рішення мовиться: попри те що соціальний звичай вважає нормою варити ракоподібних живцем, їх «зберігання в таких жорстких температурах, здатних викликати страждання», не можна назвати прийнятним. Особливо враховуючи той факт, що зараз існують системи, які дозволяють зберігати лобстерів у «лояльніший спосіб».

Власника ресторану зобов’язали виплатити штраф у розмірі €5000 і відшкодувати судові витрати.