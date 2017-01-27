30.06.2017 12:07



Головний сервісний центр МВС презентував нові екзаменаційні питання з Правил дорожнього руху, за якими з 1 липня складатимуть іспити для отримання посвідчення водія. Перевірити свої знання тепер можна безкоштовно он-лайн.

Про це повідомляє прес-служба Головного сервісного центру МВС, передає «Закон і Бізнес».

«У нових тестах питання актуалізували, виправивши їх відповідно до сучасної ситуації на дорогах, більше уваги приділили практичним навичкам, котрі знадобляться майбутнім водіям під час керування транспортним засобом. Окрім цього, питання згрупували відповідно до категорій водійського посвідчення. Таким чином, водіям легкових автомобілів, наприклад, не доведеться відповідати на питання, пов’язані з управлінням автобусів чи вантажівок. Питання тесту зорієнтовані на те, щоб людина, яка вивчила правила дорожнього руху могла із легкістю відповісти на них. А до кінця 2017 року заплановано впровадження посиленого контролю над процесом складання іспитів — фото та відеофіксації», — говориться у повідомленні.

Перевірити свої знання Правил дорожнього руху за новими тестами можна тут.

Тест триває 20 хвилин і складається з 20 питань, що обираються системою випадково. Тож завчити екзаменаційний білет тепер не вийде. Тест обов’язково містить питання за 4 тематичними категоріями: 10 питань із правил дорожнього руху, 4 питання з будови та експлуатації транспортних засобів, 4 питання з основ безпеки руху та 2 питання з надання першої медичної допомоги.

В МВС зазначають, що над розробкою нових питань працювала експертна група, до складу якої увійшли представники профільних організацій з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, фахівці громадських організацій профільного спрямування та співробітники Головного сервісного центру МВС.

Загалом було сформовано та опрацьовано більше 2000 питань, що з часом будуть оновлюватися та доповнюватися.

Закон і Бізнес