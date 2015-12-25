30.06.2017 10:36



Група народних депутатів пропонує ввести відповідальність відправника вантажу за порушення встановлених законодавством вагових та/або габаритних норм. Принагідно, запроваджуються додаткові санкції й до перевізника.

Появу проекту закону «Про внесення змін до Закону України «Про автомобільний транспорт» (щодо дотримання учасниками ринку автомобільних вантажних перевезень норм законодавства в частині вагових та габаритних параметрів транспортних засобів)» (№6644) його автори пояснюють турботою про стан доріг та обороноздатність держави.

За діючим законодавством адміністративну відповідальність за перевищення габаритно-вагових норм несе лише перевізник, який нібито часто не має можливості контролювати процес завантаження. Якщо ж проект приймуть як закон, то відповідатиме й відправник вантажу, на якого накладатиметься штраф у розмірі 2000 неоподаткованих мінімум доходів громадян (наразі — 34000 грн.).

Водночас, водій отримає законні підстави відмовитись від виконання перевезення у разі завантаження транспортного засобу з порушенням встановлених вагових або габаритних нормі. Якщо ж він піде на порушення, такий саме штраф сплатить і перевізник.