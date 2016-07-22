Для зняття звинувачень або підозр при службовому розслідуванні працівник прокуратури може добровільно пройти опитування з використанням поліграфа, який також можуть використовувати у питаннях кадрових призначень та відряджень.
Про це ідеться в Інструкції про порядок використання поліграфа в діяльності органів прокуратури України, затвердженій наказом ГПУ від 12 червня 2017 року №180, який сьогодні набуває чинності, передає «Закон і Бізнес».
Інструкція визначає основні принципи, завдання, умови, організацію проведення опитування осіб з використанням поліграфа в органах прокуратури України.
Згідно документу, підставою для проведення опитування з використанням поліграфа є завдання керівника, яке повинно містити викладення обставини, мету, тематику питань, що підлягають аналізу та з'ясуванню.
Ще однією підставою власне бажання прокурора або ж рапорт про зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозр.
Для детектора брехні в прокуратурі Інструкцією визначено два завдання: використання для кадрових рішень, що включає відрядження військових прокурорів, та підвищення ефективності службових розслідувань.
Однак у останньому випадку працівник має надати згоду на використання поліграфа у опитуванні, не мати медичних протипоказань та погодити тематику питань. Та навіть відмова від проходження детектора брехні не загрожує працівнику прокуратури ніякими юридичними наслідками, бо не може свідчити про його недоброчесність.
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