Р—Р°РєРѕРЅ С– Р‘С–Р·РЅРµСЃ В.о. Голови КСУ Віктор Кривенко:

Віктор Кривенко: «КС нічого не забороняє та нічого не дозволяє, бо не він регламентує правовідносини, що виникають у соціумі»

Віктор Кривенко: «КС нічого не забороняє та нічого не дозволяє, бо не він регламентує правовідносини, що виникають у соціумі»

Матеріали за темою

Коментарі

До статті поки що не залишили жодного коментаря. Напишіть свій — і будьте першим!